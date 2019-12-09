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  • 09.12.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 13:58

: 'ya büyük şok! Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'ndan men edildi

haberine göre Dünya Anti Doping Ajansı, 'yı dört yıl büyük uluslararası sporlardan men etti. Rusya ülke olarak 'nda ve Katar'daki 'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

O ülkeye büyük şok! Dünya Kupası'ndan men edildi

Dopingle Mücadele Ajansı (RUSDA) Başkanı Yuriy Ganus'un açıklamasına göre, 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Rusya'ya yönelik yaptırım kararını onayladı. Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek. Rusya bayrağı ve milli marşı, ve 'nda yer alamayacak.

Öte yandan doping yapmadığını kanıtlayan sporcular tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekler.

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