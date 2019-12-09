Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSDA) Başkanı Yuriy Ganus'un açıklamasına göre, 12 üyeli WADA Yönetim Kurulu, Uyum Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Rusya'ya yönelik yaptırım kararını onayladı. Karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek. Rusya bayrağı ve milli marşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Öte yandan doping yapmadığını kanıtlayan sporcular tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekler.