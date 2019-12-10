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  • 10.12.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 13:45

'dan 'a "ücretinde indirime git" mesajı

'da eski kaptan 'ın yuvaya dönmesine onay çıktı ancak yönetim, maaş hedefini tutturmak için tavrını netleştirdi. 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj "Ücretinde indirime git" şeklinde oldu.

Arda'ya ücretinde indirime git mesajı

Devre arasına yönelik çalışmalarına hız veren 'da gündemin üst sıralarında yer alıyor.

forması giyen ve bonservisi 'da bulunan 32 yaşındaki futbolcuya iletilen son mesaj "Ücretinde indirime git" şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet, Arda'nın geri dönmesini istiyor. Ancak bu oyuncunun 4 milyon Euro'yu bulan maaşından çok ciddi bir miktarda indirime gitmesi isteniyor.

Arda Turan, beklenen fedakarlığı yaparsa yuvaya dönecek.

SHAQIRI'NIN SON KARARI LİVERPOOL
Galatasaray'ın diğer transfer hedeflerinde ise bir iyi bir kötü gelişme yaşandı.

Henry Onyekuru'nun transferinde kesin anlaşma sağlandı. Monaco, genç oyuncuyu Cimbom'a kiralayacak. Yönetimde bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyor.

Olumsuz haber ise 'lu Shaqiri'den. İsviçreli yıldızın kiralanması için yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlandı.

Shaqiri, Liverpool'da kalmak istediğini Galatasaraylı idarecilere iletti.

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