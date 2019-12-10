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  • 10.12.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 11:25

'ın maçı kadrosu belli oldu! Sürpriz isimler var

yarın akşam grup aşamasının son maçında 'nin konuğu olacak. Zorlu maç öncesi Fransa'ya hareket eden sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük'ün olmayışı dikkat çekerken; 16 yaşındaki Emin Bayram ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın PSG maçı kadrosunda sürpriz isim

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint Germain mücadelesinin kadrosu belli oldu! Kadroda Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük'ün olmayışı dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor karşısında oynanan maçtaki futboluyla dikkat çeken 16 yaşındaki Emin Bayram ise kadroda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Fransa'ya gidecek.

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