Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Paris Saint Germain mücadelesinin kadrosu belli oldu! Kadroda Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük'ün olmayışı dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor karşısında oynanan maçtaki futboluyla dikkat çeken 16 yaşındaki Emin Bayram ise kadroda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Fransa'ya gidecek.