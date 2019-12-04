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'dan ine açık kapı!

Başkanı , le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, için, “Henüz bize intikal eden bir şey yok. Geleceği göreceğiz” diyerek transfere açık kapı bıraktı.

Arda’ya açık kapı!
G.Saray Başkanı , le ilgili önemli açıklamalar yaptı. hakkında konuşan Cengiz, "Henüz bize intikal eden hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz" diyerek bu transfere açık kapı bıraktı. Cengiz, Onyekuru için ise "Onyekuru'yu bilemiyorum. Transfer için ocak ayını bekliyoruz" ifadesini kullandı. maçındaki hakem yönetimini de eleştiren Başkan Cengiz, "Sörlohth'un gol öncesi Marcao'yu ittiği görülüyor. VAR da bunun görülebilmesi için var. Orada teknik ekibin, VAR ekibinin önüne sunması lazımdı. Yayıncı kuruluş da görüntüyü maçtan 1 saat sonra verdi. Bu da hiçbir işi yaramaz" açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz, 'ın Trabzonsporlu Pereira'ya yaptığı hareketi de doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

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