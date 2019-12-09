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O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Tuzlaspor maçında soğuk bir duş alan, ardından Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ile yüzü gülen Galatasaray'da gözler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Paris Saint-Germain maçında. Bu maç rutini devam ederken teknik heyetin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Arda'dan sonra da şimdi de yine eski bir Galatasaraylı'nın takıma dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar.

09.12.2019 15:18 - Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24
O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Aytemiz Alanyaspor maçında gösterdiği performansla alkış topladı.

O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Tecrübeli kaleci maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı adeta ipten aldı.

O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Bu galibiyet sonrası adeta nefes alan sarı kırmızılı ekip, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçına çevirdi.

O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına bu maçtan mutlak 3 puan çıkartması gereken Aslan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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