O da Galatasaray'a dönmek istiyor! Önce Arda Turan şimdi de....

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Tuzlaspor maçında soğuk bir duş alan, ardından Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ile yüzü gülen Galatasaray'da gözler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Paris Saint-Germain maçında. Bu maç rutini devam ederken teknik heyetin transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce Fatih Terim'le arasındaki buzları eriten Arda Turan Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Arda'dan sonra da şimdi de yine eski bir Galatasaraylı'nın takıma dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar.

09.12.2019 15:18 - Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





