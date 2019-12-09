Kartal 6. viteste... Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazandı ve üst üste 6. galibiyetini aldı. 15. dakikada Atiba'yı indiren Hafez kırmızı kartla oyundan atıldı. 24'te Mustafa Pektemek eski takımına golü attı: 1-0. 39'da Gökhan ortaladı, Caner sol ayağıyla çok sert vurdu: 1-1.
MÜKEMMEL BİR KONTRA ATAK
50. dakikada Koita çaprazdan çok sert vurdu, Karius kornere çeldi. 56. dakikada Kasımpaşa mükemmel bir kontra atak sonrasında Koita ile golü bularak yeniden öne geçti: 2-1. 60. dakikada oyuna giren Umut Nayıir 71'de sahneye çıktı ve Gökhan Gönül'ün asistinde arka direkte golü attı: 2-2.
HERKES "MAÇ BİTTİ" DEDİ AMA
85'te Burak Yılmaz çok müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaptı. 89'da Umut Nayır yüzde yüz pozisyonda topu üstten auta attı. Herkes "maç bitti" derken 90+5'te birkez daha Umut Nayir golü attı ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı.
LENS'TEN MÜTHİŞ SERVİS!
Takımın en çok eleştirilen isimlerinden Lens 90+5'te yaptığı asistle alkış topladı.
'UMUT' OLMAK İSTİYORUM
Gecenin kahramanı Umut Nayir maç sonunda duygularını paylaştı. Yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Beşiktaş'ın umudu olmak için çalışıyorum" diye konuştu.
ARDA KARDEŞLER'DEN 2 TARTIŞMALI KARAR
Hafez'in kırmızı kartı ve Kasımpaşa'nın ilk golü sebebiyle hakem Kardeşler çok tartışıldı.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçına 2 pozisyon damga vurdu.15'te Kasımpaşalı Hafez'in Atiba'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti.
25'te ise Kasımpaşa'nın golünde Beşiktaşlılar faul ve ofsayt itirazında bulundu.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Hafez'in kırmızı kart gördüğü pozisyon için "Kırmızı kart yanlıştı. Bariz gol şansı yoktu" ifadesini kullandı. Toroğlu, Kasımpaşa'nın ilk golü öncesi Vida'ya faul olduğunu da söyledi.
MÜKEMMEL BİR KONTRA ATAK
50. dakikada Koita çaprazdan çok sert vurdu, Karius kornere çeldi. 56. dakikada Kasımpaşa mükemmel bir kontra atak sonrasında Koita ile golü bularak yeniden öne geçti: 2-1. 60. dakikada oyuna giren Umut Nayıir 71'de sahneye çıktı ve Gökhan Gönül'ün asistinde arka direkte golü attı: 2-2.
HERKES "MAÇ BİTTİ" DEDİ AMA
85'te Burak Yılmaz çok müsait pozisyonda kötü bir vuruş yaptı. 89'da Umut Nayır yüzde yüz pozisyonda topu üstten auta attı. Herkes "maç bitti" derken 90+5'te birkez daha Umut Nayir golü attı ve Beşiktaş maçı 3-2 kazandı.
LENS'TEN MÜTHİŞ SERVİS!
Takımın en çok eleştirilen isimlerinden Lens 90+5'te yaptığı asistle alkış topladı.
'UMUT' OLMAK İSTİYORUM
Gecenin kahramanı Umut Nayir maç sonunda duygularını paylaştı. Yıldız futbolcu, "Çok mutluyum. Beşiktaş'ın umudu olmak için çalışıyorum" diye konuştu.
ARDA KARDEŞLER'DEN 2 TARTIŞMALI KARAR
Hafez'in kırmızı kartı ve Kasımpaşa'nın ilk golü sebebiyle hakem Kardeşler çok tartışıldı.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçına 2 pozisyon damga vurdu.15'te Kasımpaşalı Hafez'in Atiba'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti.
25'te ise Kasımpaşa'nın golünde Beşiktaşlılar faul ve ofsayt itirazında bulundu.
TOROĞLU: KIRMIZI KART YANLIŞ!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Hafez'in kırmızı kart gördüğü pozisyon için "Kırmızı kart yanlıştı. Bariz gol şansı yoktu" ifadesini kullandı. Toroğlu, Kasımpaşa'nın ilk golü öncesi Vida'ya faul olduğunu da söyledi.
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