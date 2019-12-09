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  • 09.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:38

basınından flaş iddia: ...

Son olarak ağlarına harika bir gol atarak yine adından söz ettiren li için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye FIFA şoku! Ferdi Kadıoğlu...

Habere göre; , geçen sezon başında NEC Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi'nin bonservis ücretinin tamamını yatırmadı. Nijmegen'in ekonomik krizde olduğu ve Fenerbahçe'den gelecek parayı beklediği belirtildi.

ekibinin, süre tanıdığı ve paranın tamamının yatırılmaması halinde sarı-lacivertlileri 'ya şikâyet edeceği de vurgulandı.

SABAH

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