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  • 08.12.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 20:08

kazanarak rekor kırdı

’ta gelmiş geçmiş en kariyerli kadın atlet unvanına sahip , üst üste dördüncü sını aldı. Can madalya töreninde asker selamı vererek, 4'üncü zaferini kutladı.

Rekoru kırdı asker selamını verdi!

Portekiz'in Lizbon kentindeki Şampiyonası'nda , arka arkaya dördüncü sını kazanarak tarihe geçti. Yasemin, 58 atletin yarıştığı büyük kadınlar müsabakasında parkuru 26:52'lik dereceyle tamamlarken, yarışın önemli bir bölümünü tek başına koştu. En yakın rakibi Norveçli Karoline Grovdal'ın 15 saniye farkla finişe ulaştığı yarışta Can, bir kez daha Avrupa Kros şampiyonluğunu almayı başardı.



Kariyerinde pistte iki, krosta dört, U23 yaş grubunda da iki olmak üzere toplam 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can, 11 Aralık'ta 23'üncü yaş gününü kutlayacak. Milli atlet, krostaki bu başarısıyla şampiyona tarihinin en başarılı isimleri arasındaki yerini de güçlendirdi.



büyük kadınlar takımı, Yasemin Can'ın birinciliğine karşın takım sıralamasında podyuma giremedi. Eski Avrupa Kros ikincisi Meryem Akdağ'ın bitime iki tur kala fenalaşarak yarışı terk etmesiyle önemli puan kaybı yaşayan ay yıldızlı ekip, Esma Aydemir'in 14, Remziye Temel Erman'ın da 38'incisi olmasıyla toplamda 53 puana ulaştı. Takım sıralamasında 26 puanlı Britanya şampiyon olurken, 41 puanlı İrlanda ikinci, 43 puanlı Portekiz de üçüncü sırayı elde etti. Türkiye ise 10 puan farkla kürsüyü kaçırdı.

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