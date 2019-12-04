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Bir skandal daha! 'na 'asker selamı' soruşturması...

'in Helsingborg kentinde düzenlenen 'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.

'Kör'ling!
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.


Türk sporcular, verdikleri bu asker selamının, motivasyon amaçlı olduğunu söyledi.

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