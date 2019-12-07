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Sarı-Kırmızılılar, GYO ile yeni bir protokol imzaladı. ’nın haklarına yeniden sahip olan , 120 milyon liralık ödeme yapacak.

Florya yeniden Galatasaray’ın
Galatasaray ile Emlak Konut GYO arasında Riva ve Florya arazilerini kapsayan yeni bir protokol imzalandı. Riva projesine kaldığı yerden devam edilirken, Florya'nın hakları yeniden Galatasaray'a geçti. Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. Evimize yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Aldığımız 120 milyon lirayı da iade ediyoruz. Yani biz bedelini ödeyerek evimizin tekrar sahibi oluyoruz. Bütün diğer spor kulüplerinin ve taraftarımızın da bu anlaşmayı bu bağlamda değerlendirmelerini rica ederim" ifadesini kullandı.

1400'E YAKIN KONUT YAPILACAK
Riva'ya yapılacak Düşler Vadisi ile ilgili fotolar paylaşıldı. Projeye göre 1400'ün üzerinde konut yapılması planlanıyor.



ASKERLİĞİ YAPSIN SONRA DÖNSÜN!
Mustafa Cengiz, "Diagne geri dönecek mi?" sorusuna, "Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir" ifadesini kullandı. Cengiz, Falcao'yu Galatasaray'a gelmeden önce Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediğini de söyledi



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