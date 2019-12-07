Florya yeniden Galatasaray’ın

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ilearasındaarazilerini kapsayan yeni bir protokol imzalandı.projesine kaldığı yerden devam edilirken,'nın hakları yeniden'a geçti. Başkan, "'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. Evimize yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Aldığımızda iade ediyoruz. Yani bizevimizin tekrar sahibi oluyoruz. Bütün diğer spor kulüplerinin ve taraftarımızın da bu anlaşmayı bu bağlamda değerlendirmelerini rica ederim" ifadesini kullandı.'ya yapılacakile ilgili fotolar paylaşıldı. Projeye göre'ün üzerinde konut yapılması planlanıyor., "" sorusuna, "Diagne'ninaskerlik hizmetini tamamlamasıgerekir" ifadesini kullandı.'yu'a gelmedenönce'ın sahibi olduğu'nin istediğini de söyledi