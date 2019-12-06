Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. 25'inci dakikada ön direkteki Elneny'in şutunda kaleci Süleyman topu çeldi. Arka direkte topla buluşan Boyd'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
ERDOĞAN FARKI İKİYE ÇIKARDI
45+3'te Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Muhayer ortaladı. Ceza sahası içinde Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
KAPANIŞ GOLÜ UMUT'TAN...
84'te Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş maçı 3-0 kazanarak avantaj elde etti.
ERDOĞAN İLK MAÇINDA ATTI
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya, ilk resmi maçında gol attı. İlk yarı biterken kafayla Beşiktaş'ın 2. golünü atan Erdoğan Kaya, sonrasında büyük sevinç yaşadı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA ZİRVEDE
Beşiktaş, Avrupa'nın 5 büyük ligin- elde etti. deki takımlar baz alındığında ligde iç sahada en uzun gol serisi yakalayan takım oldu. Beşiktaş 35 maçtır iç sahada gol atıyor. Kartal'ı 33 maçla Barcelona izliyor.
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