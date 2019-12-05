Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.12.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 19:53

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

, 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi 'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

, 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig 1. Grup ekibi 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma öncesi 'ın ilk 11'i belli oldu.

20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş - Anagold 24 Erzincanspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri