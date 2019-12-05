Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 05.12.2019 22:21
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 22:32

'nin reklamını yapacak

İspanya La Liga ekiplerinden , Kültür ve ile yaptığı anlaşma sonrası artık antrenmanlara formalarında reklamıyla çıkacak.

Dünya devi Türkiye'nin reklamını yapacak

İspanyol devi ile Kültür ve arasında yapılan anlaşma hakkında Marca gazetesinin yayınladığı detaylara göre eflatun beyazlı kulüp, 12 milyon euro karşılığında antrenman formalarında tanıtımı yapacak.

Real Madrid'in bu anlaşmadan 12 milyon Euro kazanacağı belirtildi ancak anlaşmanın süresi hakkında bilgi verilmedi.

RAKİPLERİNE FARK ATTI
Fly Emirates firmasıyla hali hazırda 2022 yılına kadar senelik 70 milyon euro'luk anlaşması bulunan Real Madrid, bu anlaşma sonrası Avrupa'nın diğer devlerine de fark attı.

Reklam anlaşmaları sıralamasında Real Madrid'in ardından Chevrolet ile 62 milyon euro'luk anlaşma imzalayan , Rakuten ile 55 milyon euro'ya anlaşan yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Türkiye'nin reklamını yapacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri