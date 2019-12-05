İspanyol devi Real Madrid ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan anlaşma hakkında Marca gazetesinin yayınladığı detaylara göre eflatun beyazlı kulüp, 12 milyon euro karşılığında antrenman formalarında Türkiye tanıtımı yapacak.

Real Madrid'in bu anlaşmadan 12 milyon Euro kazanacağı belirtildi ancak anlaşmanın süresi hakkında bilgi verilmedi.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Fly Emirates firmasıyla hali hazırda 2022 yılına kadar senelik 70 milyon euro'luk anlaşması bulunan Real Madrid, bu anlaşma sonrası Avrupa'nın diğer devlerine de fark attı.

Reklam anlaşmaları sıralamasında Real Madrid'in ardından Chevrolet ile 62 milyon euro'luk anlaşma imzalayan Manchester United, Rakuten ile 55 milyon euro'ya anlaşan Barcelona yer alıyor.