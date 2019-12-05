Premier Lig'de beklenen ayrılık gerçekleştirdi. Everton'da son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen menajer Marco Silva için resmi açıklama yapıldı.

Everton, Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'ın getirildiği belirtildi.





Öte yandan The Sun'ın haberine göre Everton yönetimi, teknik direktörlük görevi için David Moyes ile çoktan söz kesmiş durumda.

Portekizli teknik adam, Everton'da 60 maçta 24 galibiyet, 24 mağlubiyet, 12 beraberlik almıştı. Everton, bu sezon 14 puanla Premier Lig'de 18. sırada yer alıyor.