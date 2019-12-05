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  • 06.12.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 07:34

'un hocası kovuldu! İşte Everton'un başına geçecek isim...

'un formasını giydiği Everton, menajer ile yolların ayrıldığını açıkladı. 'ın haberine göre Everton yönetimi, teknik direktörlük görevi için ile çoktan söz kesmiş durumda.

İşte Cenk'in yeni hocası

'de beklenen ayrılık gerçekleştirdi. Everton'da son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından eleştirilerin odak noktası haline gelen menajer için resmi açıklama yapıldı.

Everton, Marco Silva ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Göreve geçici olarak Duncan Ferguson'ın getirildiği belirtildi.

Öte yandan 'ın haberine göre Everton yönetimi, teknik direktörlük görevi için ile çoktan söz kesmiş durumda.

Portekizli teknik adam, Everton'da 60 maçta 24 galibiyet, 24 mağlubiyet, 12 beraberlik almıştı. Everton, bu sezon 14 puanla Premier Lig'de 18. sırada yer alıyor.

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