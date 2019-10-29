Cenk Tosunlu Everton evinde galip

İngiltere Lig Kupası Son 8 Turu maçında Everton, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti.

Everton, Goodison Park'ta Watford'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip, Mason Holgate'in 72. dakikada ve Richarlison'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.





Bu sonuçla Everton bir üst tura çıkarken, Watford turnuvaya veda etti.

Milli oyuncu Cenk Tosun 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.