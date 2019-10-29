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  • 30.10.2019 01:16
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 01:16

lu Everton evinde galip

Everton, 'un 1 golün pasını verdiği maçta Watford'u 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu Cenk Tosun 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.

Cenk Tosunlu Everton evinde galip

Son 8 Turu maçında Everton, evinde Watford'u 2-0 mağlup etti.

Everton, Goodison Park'ta Watford'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen maçta ev sahibi ekip, Mason Holgate'in 72. dakikada ve Richarlison'ın 90. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Everton bir üst tura çıkarken, Watford turnuvaya veda etti.

Milli oyuncu 80. dakikada oyuna girdiği maçta 2. golün pasını veren isim oldu.

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