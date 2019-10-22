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Erdal Torunoğulları gözünü 'a dikti!

'nin seçilmesinin ardından yönetime dönen ve dan sorumlu olması beklenen Erdal Torunoğulları gözünü 'a dikti... Hedef, milli golcüyü Ocak ayında yuvaya döndürmek.

İlk hedef Cenk Tosun
Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yönetime geri dönen Erdal Torunoğulları'nın dan sorumlu olması bekleniyor... Torunoğulları'nın vakit kaybetmeden ara transfer için çalışmalara da başlayacağı belirtiliyor. İddialara göre devre arasında Beşiktaş'ın ilk hedefi Cenk Tosun olacak. Siyah- Beyazlılar, Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve kadroya girmekte bile zorlanan milli futbolcuyu kiralık olarak yuvaya döndürmeye çalışacak. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübü ve Cenk Tosun'la temasa geçerek resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Bu sezon Everton'da forma şansı bulmakta çok zorlanan 'un devre arasında ayrılık kararı aldığı öğrenildi.



RAHAT OL ARKANDAYIZ!
Başkan Çebi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hedef tahtasındaki Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Çebi'nin tecrübeli hocaya destek verdiği ve "Rahat ol arkandayız" dediği ifade ediliyor.

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