Ve Falcao sahaya indi Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Kolombiyalı yıldız dün fizyoterapist eşliğinde çalıştı... Ancak Falcao’nun ne zaman forma giyeceği hala belirsiz.

Sakatlığı nedeniyle 2 ayı aşkın süredir forma giyemeyen ve bir süredir Madrid'te tedavi olan Radamel Falcao sonunda ortaya çıktı... Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda sahada ve salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ancak Falcao'nun ne zaman forma giyeceği belirsiz... Diğer sakatlar Şener ve Babel de takımdan ayrı olacak çalıştı.







Fatih Terim idman sırasında







LEMINA İ ÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Bu sezon sakatlıklardan canı çok yanan Galatasaray'da şimdi de Lemina endişesi yaşanıyor. Trabzonspor maçında oyuna devam edemeyen Gabonlu yıldızın durumu bugünkü MR'da belli olacak. Feghouli'nin de MR'nın çekileceği açıklandı.



TAYLAN'IN BÜYÜK HEYECANI

Şu ana kadar ligde sadece 3 dakika oynayabilen Taylan'ı heyecan sardı. Genç yıldız yarın Tuzla ile oynanacak kupa maçında 11'de olacak.



JIMMY DURMAZ GÖZE GİRDİ

Trabzonspor maçının 2. yarısında forma giyen Jimmy Durmaz performansıyla beğeni topladı. Fatih Terim'in özel olarak tebrik ettiği tecrübeli yıldıza artık daha çok şans vereceği öğrenildi.



Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri nedeniyle 2 ayı aşkın süredir forma giyemeyen ve bir süredir'te tedavi olansonunda ortaya çıktı...yıldız dünkü idmanda sahada ve salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ancak'nun ne zaman forma giyeceği belirsiz... Diğer sakatlarde takımdan ayrı olacak çalıştı.Terim idman sırasında Radamel Falcao ile özel bir görüşte gerçekleştirdi.sezon sakatlıklardan canı çok yanan'da şimdi deendişesi yaşanıyor.maçında oyuna devam edemeyenyıldızın durumu bugünkü MR'da belli olacak.'nin de MR'nın çekileceği açıklandı.ana kadar ligde sadece 3 dakika oynayabilen'ı heyecan sardı. Genç yıldız yarınile oynanacak kupa maçında 11'de olacak.maçının 2. yarısında forma giyenperformansıyla beğeni topladı.'in özel olaraktebrik ettiği tecrübeli yıldıza artık daha çok şans vereceği öğrenildi. TÜM MANŞETLER