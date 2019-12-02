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Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

1 Ekim'de oynanan PSG maçından bu yana sarı-kırmızılı formadan uzak kalan Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katılan Kolombiyalı golcü fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

02.12.2019 14:29 - Son Güncelleme: 02.12.2019 14:29
Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

Ryan Babel, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

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