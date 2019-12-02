Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri

1 Ekim'de oynanan PSG maçından bu yana sarı-kırmızılı formadan uzak kalan Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katılan Kolombiyalı golcü fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

02.12.2019 14:29 - Son Güncelleme: 02.12.2019 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





