Galatasaray'a Falcao müjdesi! Son dakika Galatasaray haberleri
1 Ekim'de oynanan PSG maçından bu yana sarı-kırmızılı formadan uzak kalan Falcao ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana katılan Kolombiyalı golcü fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı.
02.12.2019 14:29
- Son Güncelleme: 02.12.2019 14:29
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak.
Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı.
Ryan Babel, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.