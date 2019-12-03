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  • 03.12.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:42

maçı ne zaman? 2019 Ziraat Türkiye Kupası GS Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman?

Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5 .tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile mücadele edecek. Çift eleme usulüyle gerçekleştirilecek 5. tur maçlarının detayları belli oldu. Peki, Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman? 2019 Ziraat Türkiye Kupası GS Tuzlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları başlıyor. Galatasara ile Tuzlaspor 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

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