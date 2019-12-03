Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.12.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 20:56

5.tur maçları toplu sonuçlar

'nda 5. Tur heyecanı başladı. 3 Aralık Salı günü Fatih Karagümrük-Göztepe, Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı. İşte toplu sonuçlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası 5.tur maçları toplu sonuçlar
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri