Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı başladı. 3 Aralık Salı günü Fatih Karagümrük-Göztepe, Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor paylaştı.
İŞTE TOPLU SONUÇLAR
FATİH KARAGÜMRÜK SK 1 : 2 GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE
YENİ MALATYASPOR 3 : 1 KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ İZLE
ALANYASPOR 5 : 1 ADANASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
ESENLER EROKSPOR 0 : 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR
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