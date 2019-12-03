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3 günde 16 canlı maç! Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı A Spor’da başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı A Spor’da başlıyor... Bugün saat 20.45’te Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

3 günde 16 canlı maç!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da başlıyor.. Bugün saat 20.45'te Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN
13:00 Karagümrük-Göztepe

14:30 Malatya- Keçiören

16:30 Alanya- Adana

18:30 Erokspor- Sivasspor

20:45 F.Bahçe- İstanbulspor

YARIN
13:00 Hekimoğlu-Başakşehir

13:45 Eyüpspor- Antalyaspor

14:30 Kasımpaşa-Vanspor

16:30 Erzurum-Bursaspor

18:30 Altay-Trabzonspor

20:45 Galatasaray-Tuzlaspor

PERŞEMBE
13:00 Kırklareli-Gaziantep

14:30 Kayserispor- Manisa

16:30 Altınordu-Denizlispor

18:30 Rizespor-Samsunspor

20:45 Beşiktaş-Erzincanspor

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