3 günde 16 canlı maç! Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı A Spor’da başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı A Spor'da başlıyor.. Bugün saat 20.45'te Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
BUGÜN
13:00 Karagümrük-Göztepe
14:30 Malatya- Keçiören
16:30 Alanya- Adana
18:30 Erokspor- Sivasspor
20:45 F.Bahçe- İstanbulspor
YARIN
13:00 Hekimoğlu-Başakşehir
13:45 Eyüpspor- Antalyaspor
14:30 Kasımpaşa-Vanspor
16:30 Erzurum-Bursaspor
18:30 Altay-Trabzonspor
20:45 Galatasaray-Tuzlaspor
PERŞEMBE
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
BUGÜN
13:00 Karagümrük-Göztepe
14:30 Malatya- Keçiören
16:30 Alanya- Adana
18:30 Erokspor- Sivasspor
20:45 F.Bahçe- İstanbulspor
YARIN
13:00 Hekimoğlu-Başakşehir
13:45 Eyüpspor- Antalyaspor
14:30 Kasımpaşa-Vanspor
16:30 Erzurum-Bursaspor
18:30 Altay-Trabzonspor
20:45 Galatasaray-Tuzlaspor
PERŞEMBE
13:00 Kırklareli-Gaziantep
14:30 Kayserispor- Manisa
16:30 Altınordu-Denizlispor
18:30 Rizespor-Samsunspor
20:45 Beşiktaş-Erzincanspor
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