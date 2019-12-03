Fenerbahçe İstanbulspor ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başladı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak. PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Kupada 5. tur ilk maçı, bugün Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI BİTİYOR

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'den 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-Fenerbahçe, bu cezasını İstanbulspor karşısında tamamlayacak.

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.