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, maçı öncesi uyardı: Galibiyet serisi sürecek

takımla yaptığı toplantıda, " bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.

Galibiyet serisi sürecek

Beşiktaş Kayserispor önünde 5'te 5 hesapları yapıyor... Teknik Direktör Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, " bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.

HER MAÇ FİNAL
Artık her maçı final olarak düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan. Bu maçların ilk halkası . Taraftarımız önünde kazanmalıyız" diye konuştu.



KARTAL'DA HEDEF 5'TE 5 YAPMAK
Ligde son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan , Kayserispor'u da yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyor.


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