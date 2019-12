Beşiktaş Kayserispor önünde 5'te 5 hesapları yapıyor... Teknik Direktör Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, "Kayseri bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.



HER MAÇ FİNAL

Artık her maçı final olarak düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan. Bu maçların ilk halkası Kayserispor. Taraftarımız önünde kazanmalıyız" diye konuştu.







KARTAL'DA HEDEF 5'TE 5 YAPMAK

Ligde son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan Beşiktaş, Kayserispor'u da yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyor.