Süper Lig'de dün gece oynanan Göztepe- Fenerbahçe maçında futbol sahalarında çok ender görülecek bir olay yaşandı. Skor 1-1'ken Göztepe 2. yarıda penaltı kazandı. Atışı Alpaslan kullandı, kaleci Altay kurtardı. Topu hemen oyuna soktu Victor Moses da golü attı.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADILAR
Fenerbahçeliler gol sevincini yaşarken VAR, Altay ileri çıktığı için penaltının tekrarına karar verdi. Böyle olunca gol de iptal oldu. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübe çılgına döndü.
Tekrarlanan penaltı gol oldu. F.Bahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, "Attığım gol iptal oldu. Aynısı bize olsa herkes ayağa kalkardı. Malatya'da penaltı neden tekrarlanmadı" dedi.
İŞTE ÇOK TARTIŞILAN 2 POZİSYON
Altay'ın Göztepe maçında kurtardığı penaltı sonrası hakemin atışı 'çizgi ihlali' sebebiyle iptal ettirmesi akıllara F.Bahçe'nin geçen hafta Yeni Malatya ile oynadığı maçı getirdi.
Geçen hafta Emre'nin kullandığı penaltıda Malatya kalecisi Farnolle de çizgiyi ihlal etmiş ve penaltıyı kurtarmıştı. Ancak atış tekrar edilmemişti.
İKİ AYAĞI ÇİZGİDE OLAN VAR MI
Maçtan sonra konuşan kaleci Altay, "Geçen haftaki Malatya maçına baksınlar. İki ayağı önde olmayıp da penaltı kurtaran kaleci var mı" ifadesini kullandı.
ADALET YOKSA FUTBOL DA YOK
Ersun Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Bunun hesabını kim verecek?" dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem yönetimine isyan etti. Adaletli kararlar verilmediğini söyleyen Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek? Merak etmeyin, biz bu ligde sıralamayı belirleyeceğiz." dedi. Yanal, "Gol atıyorsun, uzun bir süre VAR'a bakılıyor. Adalet varsa futbol da var. Ancak bu adalet çifte standartlı uygulanırsa o zaman sorun vardır. Ama bu yapılan ne olacak" ifadesini kullandı.
YÜKSEK TANSİYON!
Göztepe'nin penaltısının tekrar edilmesi Ali Koç'u sinirlendirdi. Kendisine laf atan ev sahibi takımın seyircilerine büyük tepki götesrdi...
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta protokol tribününde gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe'nin penaltısının VAR kararı ile tekrar edilmesine sinirlenirken, Koç'a bu esnada ev sahibi takımın taraftarları tepki gösterdi. Göztepe seyircisinin tutumu karşısında çileden çıkan Ali Koç da taraftarlara aynı sertlikte yanıt verdi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil araya girerek olayların büyümesini önledi. Koç ise bir süre sonra protokol tribününü terk etti.
RAKİBE OLANLAR BİZE OLMUYOR
Muriç, Göztepe maçı sonrası, tekrar edilen penaltıyla ilgili, "Rakibe olanlar bize olmuyor. Art niyetli düşünmemeye çalışıyorum ama bir değil, iki değil... İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz." dedi.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADILAR
Fenerbahçeliler gol sevincini yaşarken VAR, Altay ileri çıktığı için penaltının tekrarına karar verdi. Böyle olunca gol de iptal oldu. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübe çılgına döndü.
AYNISI BİZE OLSA AYAĞA KALKARLARDI
Tekrarlanan penaltı gol oldu. F.Bahçe 2. Başkanı Semih Özsoy, "Attığım gol iptal oldu. Aynısı bize olsa herkes ayağa kalkardı. Malatya'da penaltı neden tekrarlanmadı" dedi.
İŞTE ÇOK TARTIŞILAN 2 POZİSYON
Altay'ın Göztepe maçında kurtardığı penaltı sonrası hakemin atışı 'çizgi ihlali' sebebiyle iptal ettirmesi akıllara F.Bahçe'nin geçen hafta Yeni Malatya ile oynadığı maçı getirdi.
Geçen hafta Emre'nin kullandığı penaltıda Malatya kalecisi Farnolle de çizgiyi ihlal etmiş ve penaltıyı kurtarmıştı. Ancak atış tekrar edilmemişti.
İKİ AYAĞI ÇİZGİDE OLAN VAR MI
Maçtan sonra konuşan kaleci Altay, "Geçen haftaki Malatya maçına baksınlar. İki ayağı önde olmayıp da penaltı kurtaran kaleci var mı" ifadesini kullandı.
ADALET YOKSA FUTBOL DA YOK
Ersun Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Bunun hesabını kim verecek?" dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra hakem yönetimine isyan etti. Adaletli kararlar verilmediğini söyleyen Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek? Merak etmeyin, biz bu ligde sıralamayı belirleyeceğiz." dedi. Yanal, "Gol atıyorsun, uzun bir süre VAR'a bakılıyor. Adalet varsa futbol da var. Ancak bu adalet çifte standartlı uygulanırsa o zaman sorun vardır. Ama bu yapılan ne olacak" ifadesini kullandı.
YÜKSEK TANSİYON!
Göztepe'nin penaltısının tekrar edilmesi Ali Koç'u sinirlendirdi. Kendisine laf atan ev sahibi takımın seyircilerine büyük tepki götesrdi...
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta protokol tribününde gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe'nin penaltısının VAR kararı ile tekrar edilmesine sinirlenirken, Koç'a bu esnada ev sahibi takımın taraftarları tepki gösterdi. Göztepe seyircisinin tutumu karşısında çileden çıkan Ali Koç da taraftarlara aynı sertlikte yanıt verdi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil araya girerek olayların büyümesini önledi. Koç ise bir süre sonra protokol tribününü terk etti.
RAKİBE OLANLAR BİZE OLMUYOR
Muriç, Göztepe maçı sonrası, tekrar edilen penaltıyla ilgili, "Rakibe olanlar bize olmuyor. Art niyetli düşünmemeye çalışıyorum ama bir değil, iki değil... İnşallah hep birlikte doğruyu buluruz." dedi.
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