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  • 30.11.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 22:53

ve li taraftarlar arasında gerginlik

'in 12. haftasında oynanan - maçında ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı , Göztepe’nin 2. golünden sonra çıkış kapısına yönelirken bazı futbolseverler kendisine laf atınca tansiyon yükseldi.

Ali Koç, Göztepeli taraftarlarla tartıştı

'nin, 'ye konuk olduğu 13. hafta mücadelesinin ikinci yarısında tansiyon yükseldi. Sarı lacivertli kulübün başkanı , Göztepe'nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı.

Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.

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