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  • 01.12.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 11:26

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivas'a 2-0'lık skorla mağlup olan 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Açıklama kulübün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Süper Lig'de flaş ayrılık

Son olarak Demir Grup Sivas'a 2-0 mağlup olan Süper Lig ekiplerinden 'da, teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Son olarak ligde Sivasspor'a konuk olan mavi-beyazlılar, 2-0 yenilmiş ve art arda 3. yenilgisini almıştı.

Kasımpaşa geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 12 puan toplamış ve 15. sırada yer almıştı.


*Kemal Özdeş

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz. "

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