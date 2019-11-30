Süper Lig 'in 13. maçında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa 'yı 2-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

13 HAFTA GOL ATTI

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.

TEK TAKIM

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.