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  • 30.11.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 19:18

'dan tarihi istatistik!

13. hafta mücadelesinde sahasında 'yı 2-0 mağlup eden , bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan tek takım oldu. DG Sivasspor, bu sevincini tribünlere giderek yaşadı.

Yiğidolar tarihe geçti! Bunu yapan tek takım
, 'in 13. maçında sahasında karşılaştığı 'yı 2-0 yendi. Yiğidolar bu sonuçla haftayı da lider kapattı. Müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular bütün tribünlere gezerek tezahüratlarla doyasıya coştu. Kırmızı-beyazlı futbolcular taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Yiğidolar daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

13 HAFTA GOL ATTI
yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.

TEK TAKIM
Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.

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