Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 30.11.2019 14:21
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 14:58

- | CANLI YAYIN

'in 13.haftasında 'un konuğu . 24 puanla ligde lider olan Yiğidolar sıralamasını korumak istiyor. 12 puanla alt sıralarda bulunan Kasımpaşa ise maçı alıp, sıralamasını yükseltmenin peşinde. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi . Bu maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Sivasspor-Kasımpaşa | CANLI

spor, 'in 13. haftasında 'yı ağırlıyor. 'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstleniyor. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla zirvede yer alırken, İstanbul ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sivasspor ile Kasımpaşa, bu maçla birlikte 19. kez birbirlerine rakip oluyor. Geride kalan 18 karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın 6, lacivert-beyazlıların da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Sivas'ta oynanan 9 maçta ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine yenildi.

Sivasspor'un 11'i: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Kasımpaşa'nın 11'i: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Khalili, Aytaç, Quaresma, Mustafa, Koita

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDemir Grup Sivasspor - Kasımpaşa | CANLI YAYIN
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri