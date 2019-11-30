Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı müsabakada Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş de yardımcı hakemlik görevini üstleniyor. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla zirvede yer alırken, İstanbul ekibi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Sivasspor ile Kasımpaşa, bu maçla birlikte 19. kez birbirlerine rakip oluyor. Geride kalan 18 karşılaşmada kırmızı-beyazlı takımın 6, lacivert-beyazlıların da 5 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Sivas'ta oynanan 9 maçta ise Yiğidolar 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 2 kez de rakibine yenildi.

Sivasspor'un 11'i: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Kasımpaşa'nın 11'i: Fatih, Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Sadiku, Khalili, Aytaç, Quaresma, Mustafa, Koita