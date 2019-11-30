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Merih Demiral en iyi 11'de

EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i listesi UEFA'nın internet sitesinde açıklandı.Milli futbolcu Merih Demiral, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.

Merih Demiral en iyi 11'de
UEFA, Euro 2020 elemelerinin en iyi 11'ini açıkladı. Milli Takımımız'ın savunmadaki yıldızı Merih Demiral kadroda kendisine yer buldu. 11'de İngiltere'den 2 futbolcunun yer alması dikkat çekti.

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