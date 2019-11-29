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EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

EURO 2020 elemelerinde grup aşamasının sona ermesinin ardından, gözler Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan kura çekimine çevrildi. Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı çekim saat 20.00'de başlayacak. Kura çekiminin programı ise saat 18.00'den itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Peki Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler? İşte o ülkeler...

29.11.2019 17:06 - Son Güncelleme: 29.11.2019 17:06
EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekimi 18.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel rakipler...

EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

EURO 2020 kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek.

EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak.

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