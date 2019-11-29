EURO 2020 eşleşmeleri belli oluyor! İşte EURO 2020'de Türkiye'nin muhtemel rakipleri...
EURO 2020 elemelerinde grup aşamasının sona ermesinin ardından, gözler Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak olan kura çekimine çevrildi. Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı çekim saat 20.00'de başlayacak. Kura çekiminin programı ise saat 18.00'den itibaren TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Peki Türkiye'nin EURO 2020'deki muhtemel rakipleri kimler? İşte o ülkeler...
29.11.2019 17:06
- Son Güncelleme: 29.11.2019 17:06
A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oluyor! Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Kura çekimi 18.00'dan itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte muhtemel rakipler...
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