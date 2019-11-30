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  • 30.11.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 09:55

kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Türkiye A Milli Takım hangi torbada?

kura çekimi bugün yapılacak. Heyecanla beklenen kura çekiminin detayları belli oldu. EURO 2020 elemelerinde kalesini 8 maçta gole kapatarak bunu gerçekleştiren tek takımolmayı başaran Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hangi grupta yer alacağı merak ediliyor. Peki, EURO 2020 kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kura çekimi hangi kanalda?

EURO 2020 kuraları saat kaçta çekilecek?

EURO 2020 kuraları ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grupları belli oluyor. EURO 2020'ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın torbası belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecek EURO 2020 kurasının detayları araştırılıyor. Peki, EURO 2020 kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Bugün) günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye saati ile 20.00'de çekilecek.

Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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