EURO 2020 kuraları ne zaman? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grupları belli oluyor. EURO 2020'ye sahasında gol yemeyerek giden tek takım unvanını alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın torbası belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecek EURO 2020 kurasının detayları araştırılıyor. Peki, EURO 2020 kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları 30 Kasım 2019 Cumartesi (Bugün) günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye saati ile 20.00'de çekilecek.

Kura çekimi TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.