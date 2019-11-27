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Terim, Brugge maçı sonrası kaçan 2 puana yandı! "Bu sonucu haketmedik..."

, maçından sonra açıklamalarda bulundu. Terim, “Bu skoru hak etmedik. Başka şeylerin başlangıcını yapabilirdik. Ancak yapacak bir şey yok . Bu yıl son dakikalarda gol yeme hastalığımız var. Son maça kaldık. Son ana kadar uğraşacağız” dedi.

Bu sonucu haketmedik
Brugge ile uzatma dakikalarında yediği golle berabere kalan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, hak etmedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. İşte Terim'in açıklamaları: "Bu skoru hak etmedik. Başka şeylerin başlangıcını yapabilirdik. Oyuncularım emeklerine çok üzüldüm"

SON ANA KADAR UĞRAŞACAĞIZ
"Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Son maça kaldık. Son ana kadar uğraşacağız. 'ın olduğu her yerde umut vardır. Daha önümüzde çok yol var"



ÖMER "YORULDUM" DEDİ
"Adem yoruldu, değiştiremedik. Ayağına kramp giriyor, değiştiremiyoruz. Ömer yoruldum demese çıkarmayacağım. Babel'in sakatlığı da bize sürpriz oldu. Bir sürü handikapımız var"

OCAKTA İMKAN ÇIKARSA...
"Kadrodaki operasyonu geçen sezon da ocak ayında yaptık. Bu sezon da Ocak'ta imkan çıkarsa mutlu oluruz. Çıkmazsa da bir takım değişimler yaşayacağımızı zaten söylüyorum."


TERİM ALLAHUEKBER DİYEREK SEVİNDİ
Galatasaray'ın , 'ün dün akşam Club Brugge'e attığı gol sonrası "Allahuekber" diyerek sevindi. Deneyimli teknik adamın gol sevinci sosyal medyaya damgasını vurdu. Terim gol sonrası kulübeyle bütünleşti.



LEMİNA: GOLE ÇOK KIZDIM!
Brugge karşısında Cimbom'un en iyilerinden olan Lemina, "Yediğimiz gole çok kızdım. Son dakikalarda sürekli gol yiyoruz ve bu çok üzücü" dedi.



CİMBOM'UN HASRETİ 12 MAÇA ÇIKTI
Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki galibiyet hasreti 12 karşılaşmaya yükseldi...
Şampiyonlar Ligi'nde ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 12 maçta da galip gelemedi. Brugge ile berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Sarı- Kırmızılılar, bu 12 maçlık süreçte 8 mağlubiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Cimbom, Avrupa'da son galibiyetini geçen sezon karşısında almıştı. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 31 karşılaşmada ise sadece 2 galibiyeti bulunuyor.


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