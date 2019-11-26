Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.11.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 22:14

Terim gole böyle sevindi: Allahu ekber

'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'a attığı ilk gol sonrası 'in sevinci dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Adem'in golünün ardından iki yumruğunu havaya kaldırdı ve "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdi.

Terim gole böyle sevindi: Allahu ekber

'ın Şampiyonlar Ligi'nde 'a attığı ilk gol sonrası 'in sevinci dikkat çekti.

Avrupa Ligi bileti açısından kritik önem taşıyan Club Brugge maçında ağları sarsarken deneyimli teknik adam, Adem'in golünün ardından iki yumruğunu havaya kaldırdı ve "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdi.

Adem Büyük, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.


Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTerim gole böyle sevindi: Allahu ekber
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri