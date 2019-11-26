Terim gole böyle sevindi: Allahu ekber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'a attığı ilk gol sonrası Fatih Terim'in sevinci dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi bileti açısından kritik önem taşıyan Club Brugge maçında Adem Büyük ağları sarsarken deneyimli teknik adam, Adem'in golünün ardından iki yumruğunu havaya kaldırdı ve "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdi.



Adem Büyük, bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır