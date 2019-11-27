UEFA 2019 yılın 11'i adaylarını açıkladı! İşte o liste...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu. 50 oyunculuk listede bu yıl 22 isim ilk kez yer alıyor. Listeye en çok oyuncu sokan takım ise Liverpool olarak dikkat çekiyor. Oylama 9 Aralık'a kadar sürecek. İşte yılın 11'ine aday 50 futbolcu...

27.11.2019 02:01 - Son Güncelleme: 27.11.2019 02:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





