UEFA 2019 yılın 11'i adaylarını açıkladı! İşte o liste...
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu. 50 oyunculuk listede bu yıl 22 isim ilk kez yer alıyor. Listeye en çok oyuncu sokan takım ise Liverpool olarak dikkat çekiyor. Oylama 9 Aralık'a kadar sürecek. İşte yılın 11'ine aday 50 futbolcu...
27.11.2019 02:01
- Son Güncelleme: 27.11.2019 02:01
UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.
Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Liverpool (10) oldu.
22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.
Juventus'ta forma giyen 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda.
Oylama, 9 Aralık'a kadar UEFA'nın internet sitesinden devam edecek. Listede yer alan aday futbolcular şöyle: