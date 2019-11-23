Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybederken 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan alamadı.

Bu sezon zirvedeki takım sayısının fazlalığı hesaba katılırsa sarı kırmızılıları zorlu bir dönem bekliyor. Maç fazlasıyla 19 puanla 6. sırada bulunan sarı kırmızılıların kalan maçları da bir hayli zorlu.





Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Club Brugge'u konuk edecek olan Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'la karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar daha sonra ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. İşte kalan fikstür;





13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

14. HAFTA

Galatasaray - Alanyaspor

15. HAFTA

Galatasaray - Ankaragücü

16. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

17. HAFTA

Galatasaray - Antalyaspor