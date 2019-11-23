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  • 23.11.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 08:57

'e yenildi, işler karıştı! İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

'da maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanırken sarı kırmızılı takımı son bölümde zorlu bir fikstür bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü 'u konuk edecek olan Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'la karşılaşacak. Sarı kırmızılılar daha sonra ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray yenildi, işler karıştı!

'in 12. haftasında Medipol 'e 1-0 mağlup olan , ligde 41 maç sonra sahasında kaybederken 930 gün sonra Stadı'ndan puan alamadı.

Bu sezon zirvedeki takım sayısının fazlalığı hesaba katılırsa sarı kırmızılıları zorlu bir dönem bekliyor. Maç fazlasıyla 19 puanla 6. sırada bulunan sarı kırmızılıların kalan maçları da bir hayli zorlu.

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü 'u konuk edecek olan Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'la karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar daha sonra ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. İşte kalan fikstür;

13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray

14. HAFTA
Galatasaray - Alanyaspor

15. HAFTA
Galatasaray - Ankaragücü

16. HAFTA
Göztepe - Galatasaray

17. HAFTA
Galatasaray - Antalyaspor

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