Aslan'a ağır darbe... Sarı- Kırmızılılar 12. haftanın açılış maçında Başakşehir'e TT Stadı'nda 1-0 yenildi. Böylece Galatasaray'ın evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Çok önemli bir galibiyet alan konuk ekip ise maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



OKAN GOLE İZİN VERMEDİ

22. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Crivelli'nin yakın mesafeden dönerek vuruşunu kaleci Okan kurtardı. 34'ta Ömer ortaladı, kaleci Mert son anda kurtardı.







MERT'TEN ÖNEMLİ KURTARIŞLAR

40. dakikada Lemina'nın yay üzerinden vuruşunda Mert gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 48. dakikada sağdan Mariano'nun ortasında Feghouli'nin şutunu Mert çeldi.



İRFAN'DAN MÜTHİŞ ASİST

79. dakikada Başakşehir golü buldu... İrfan'ın asistinde müthiş Gulbrandsen topu ağlara yolladı: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol gelmedi ve Cimbom evinde rakibine yenildi.



TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar 1-0'lık Başakşehir yenilgisinden sonra isyan bayrağını açtı. Sarı-Kırmızılılar başta Babel ve Emre Mor olmak üzere futbolcuları ıslıklarla protesto etti.







OKAN BURUK İLK KEZ!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk dün akşam bir ilki yaşadı... Başarılı hoca Süper Lig tarihinde Galatasaray'a karşı çıktığı 10. maçta ilk galibiyetini almayı başardı.