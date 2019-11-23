Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayıynlanacak.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.