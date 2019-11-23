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  • 23.11.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 15:30

- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (2019-2020 Süper Lig 12. hafta)

maçı için geri sayım başladı. Sezona kötü başlayan Beşiktaş(18p), son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu. Konyaspor ise 13 puanla 12. sırada yer alıyor. eşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugünkü yapacakları maçla lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, averajla 8. sırada bulunuyor. Son haftalarda düşüş yaşayan 12. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 13 puan elde etti. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayıynlanacak.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, son 5 maçta çıkışa geçerek zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin ilk 6 maçında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı 5 müsabakada ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan topladı.

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