Süper Lig 'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir 'e kendi sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray 'ın ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi son buldu. Ligde oynadığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile birlikte bu serisini sonlandırdı. Sahasında lig müsabakası olarak en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.







İLK YARIDAN DAKİKALAR

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.





40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi.





Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

SAKATLIĞI OLAN 5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Uruguay Milli Takımı'ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig'de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.

LEMİNA VE BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başladı.

Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.





OKAN KOCUK'UN İLK MAÇI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'daki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera'nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk'a verdi.

TERİM İLE ARDA TURAN BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncusu Arda Turan, maçta bir araya geldi.

Müsabaka öncesinde Terim'in yanına gelen Arda Turan, tecrübeli teknik adama sarılarak kısa bir süre sohbet etti.





HARRY KEWELL'A PLAKET

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell'a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 2008-2011 yıllarında üç sezon forma giyen Avustralyalı futbolcu plaketini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın elinden aldı.





Taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Kewell, saha içinde tribünleri selamladı.



ŞEHİT ÖĞRETMENLER AYBÜKE YALÇIN VE NECMETTİN YILMAZ ANILDI

Galatasaraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz'ı andı.

Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankart açtı.