Galatasaray bugün belki de sezonun en zor maçını oynayacak. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, en ideal 11'i sahaya sürmeye çalışacak.
DERTLER DERYA OLMUŞ!
Muslera'nın iğne ile oynayacak olması. Babel, Lemina ve Belhanda'nın tam hazır olmaması, Feghouli'nin 12 bin km'lik bir yoldan gelmesinin yanında takımın 2 santrforu Falcao ve Andone sakat ve oynamayacak. Başakşehir ise ligin en formda takımlarından biri.
RYAN BABEL 'OYNARIM' DEDİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Babel, Terim'e hazır olduğunu söyledi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Babel bugün 11'de olacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Emre Akbaba, Falcao, Andone ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor. Başakşehir'de ise sakat ve cezalı yok.
DERTLER DERYA OLMUŞ!
Muslera'nın iğne ile oynayacak olması. Babel, Lemina ve Belhanda'nın tam hazır olmaması, Feghouli'nin 12 bin km'lik bir yoldan gelmesinin yanında takımın 2 santrforu Falcao ve Andone sakat ve oynamayacak. Başakşehir ise ligin en formda takımlarından biri.
RYAN BABEL 'OYNARIM' DEDİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Babel, Terim'e hazır olduğunu söyledi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Babel bugün 11'de olacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray'da Emre Akbaba, Falcao, Andone ve Luyindama'nın sakatlıkları bulunuyor. Başakşehir'de ise sakat ve cezalı yok.
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