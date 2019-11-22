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  • 22.11.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 19:15

'in ilk kadın başkanı

'da başkan olarak seçilen , 'in ilk kadın başkanı oldu. Kayserispor'da 'da yapılacak öncesi başkanlığa adaylığını koyan Berna Gözbaşı, e kadar kulüp başkanlığı görevini üstlenecek.

Süper Lig tarihinde bir ilk!
'da başkan olarak seçilen , 'in ilk kadın başkanı oldu.

Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti.

Kayserispor'da 'da yapılacak öncesi başkanlığa adaylığını koyan Berna Gözbaşı, e kadar kulüp başkanlığı görevini üstlenecek.

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