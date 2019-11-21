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  • 21.11.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 20:33

Terör sevici St Pauli'den kararı! Sözleşmesi feshedildi

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli, 'na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakılan 'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Terör sevici St Pauli'den Enver Cenk Şahin kararı!

'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan 'in, takımdaki sözleşmesi feshedildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.

St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

MEHMETÇİK'E DESTEK VERMİŞTİ
Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

TERÖR SEVİCİ ST. PAULI KUDURMUŞTU
Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.

Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

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