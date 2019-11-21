Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi izleyicisiyle buluşacak. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında Naim Süleymanoğlu'nun hayatı yer alıyor. Naim Süleymanoğlu kimdir sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterirken Naim Süleymanoğlu ne zaman ve kaç yaşında hayatını kaybetti sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.