Bugünkü
Takvim

’a müjde Lemina idmanda

G.Saray, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören dün takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray’a müjde Lemina idmanda
G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.



Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray’a müjde Lemina idmanda
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri