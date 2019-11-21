Galatasaray’a müjde Lemina idmanda

ile oynayacağımaçın hazırlıklarınadün yaptığı antrenmanladevam etti. Sarı-kırmızılılardasağ diz iç yanbağlarındaki zorlanma nedeniyledün tedavi görendün takımlabirlikte çalıştı.Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.