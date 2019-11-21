Galatasaray’a müjde Lemina idmanda

G.Saray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ diz iç yan bağlarındaki zorlanma nedeniyle dün tedavi gören Mario Lemina dün takımla birlikte çalıştı.
Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.
Önceki gün sakat olduğu açıklanan Lemina dün antrenmana çıktı.
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