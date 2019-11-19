Milli Takım'da başarılı bir performans gösteren yıldızlarımız devlerin kıskacında... Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Uğurcan Çakır ve Zeki Çelik gölge gibi takip ediliyor.
HER MAÇ İZLENİYORLAR
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona tarafından takip ediliyor.
Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ise Manchester United'ın radarında.
ARSENAL İKİ YILDIZI İZLİYOR
Uğurcan'ı Liverpool, Zeki Çelik'i Milan, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can'ı Arsenal tarafından izleniyor.
G.Saray'dan Schalke'ye geçen Ozan Kabak ise Bayern Münih'in takibinde.
Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, müthiş bir kariyer planlamasıyla Juventus'a transfer oldu. Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler onu takip ediyor.
Merih Demiral sakin ve olgun futboluyla savunmayı çok rahatlatıyor. Genç yıldızımız, Avrupa Şampiyonası'nda da en büyük kozlarımızdan.
HER MAÇ İZLENİYORLAR
Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona tarafından takip ediliyor.
Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ise Manchester United'ın radarında.
ARSENAL İKİ YILDIZI İZLİYOR
Uğurcan'ı Liverpool, Zeki Çelik'i Milan, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can'ı Arsenal tarafından izleniyor.
G.Saray'dan Schalke'ye geçen Ozan Kabak ise Bayern Münih'in takibinde.
Milli Takım'ın stoperi Merih Demiral, müthiş bir kariyer planlamasıyla Juventus'a transfer oldu. Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüpler onu takip ediyor.
Merih Demiral sakin ve olgun futboluyla savunmayı çok rahatlatıyor. Genç yıldızımız, Avrupa Şampiyonası'nda da en büyük kozlarımızdan.
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