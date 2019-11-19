EURO 2020 kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar grubu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de hangi takımlarla mücadele edeceği merak edilirken, kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman yapılacak? Türkiye A Milli Takım EURO 2020 maçları ne zaman oynanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Türkiye saati ile 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yer alan ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Toplam 24 takımın katılacağı kura çekiminde seribaşı ülkeler, eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Grup maçları sonunda şampiyonaya katılacak 20 takım doğrudan belirlenecek. Son 4 takım ise Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Play-off kuraları ise 22 Kasım Cuma günü çekilecek.

EURO 2020 MAÇLARI NE ZAMAN?

EURO 2020, 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

A Grubu'ndaki açılış maçıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turuna Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra, çeyrek finallere ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg ev sahipliği yapacak.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.