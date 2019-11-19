Ferdi Kadıoğlu Milli takımda alkış topladı

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika boyunca süre alan Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Fenerbahçe'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
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