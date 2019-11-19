Bugünkü
Takvim

Ferdi Kadıoğlu Milli takımda alkış topladı

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika boyunca süre alan Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Ferdi Kadıoğlu Milli takımda alkış topladı
Fenerbahçe'de iki sezon boyunca ligde sadece 87 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu Hollanda U21 Takımı'nda başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFerdi Kadıoğlu Milli takımda alkış topladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri