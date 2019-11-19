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vizesi alan A Milliler, kuraya 3. torbadan girecek

Büyük bir başarı göstererek vizesi alan A Milliler, kuraya 3. torbadan girecek. 24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. A 'nın Euro 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek.

3. torbadayız kura 30 Kasım’da
Büyük bir başarı göstererek Euro 2020 vizesi alan A Milliler, kuraya 3. torbadan girecek.

KURA ROMANYA'DA
24 takımın katılacağı kura çekiminde, 4'er takımlı 6 grup ortaya çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020'de maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 30 Kasım'da Romanya'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek.



12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
EURO 2020 finalleri İtalya'nın başkenti Roma'da start alacak. Final maçı ise 12 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. 6 grupta oynanacak maçlarda ilk iki sırayı takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna kalacak.

EURO 2020'Yİ GARANTİLEYEN ÜLKELER

TÜRKİYE
FRANSA
İNGİLTERE
BELÇİKA
İTALYA
İSPANYA
POLONYA
ALMANYA
UKRAYNA
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
RUSYA
FİNLANDİYA
İSVEÇ
ÇEKYA
AVUSTURYA
PORTEKİZ
İSVİÇRE



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