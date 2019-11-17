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‘Korkak futbol’ yorumuna ’ten yanıt: En büyük eserim cesaretim!

vizesi aldığımız İzlanda maçında ‘korkak futbol’ oynattığı eleştirilerine , “Hayatta en büyük eserlerimden biri cesaretimdir. Cesaretimi delice değil; akıl, bilgi ve çalışmayla değerlendirdim” dedi.

En büyük eserim cesaretim!
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar... A 'ın teknik patronu, Andorra maçı öncesinde, "Son maçımızı kazanıp grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" derken 0-0 biten ve vizesi aldığımız İzlanda maçında korkak bir oyun oynattığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.



KORKMAYANLARI GÖRÜYORUZ
Güneş, "İzlanda maçında çekiniyordum. Ben korkağın tekiyim zaten. Korkmayarak gidenleri görüyoruz. Bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım. En büyük eserlerimden biri cesaretim" dedi.



CESARETİMİ AKILLA BİRLEŞTİRDİM
Cesaretin tek başına bir şey ifade etmediğini de söyleyen Güneş, "Cesaretimi delice değil; akıl bilgi ve çalışmayla değerlendirdim. Kötü bir sonuç grupta işimizi zora sokardı" açıklamasını yaptı.

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