Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar... A Milli Takım'ın teknik patronu, Andorra maçı öncesinde, "Son maçımızı kazanıp grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" derken 0-0 biten ve EURO 2020 vizesi aldığımız İzlanda maçında korkak bir oyun oynattığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
KORKMAYANLARI GÖRÜYORUZ
Güneş, "İzlanda maçında çekiniyordum. Ben korkağın tekiyim zaten. Korkmayarak gidenleri görüyoruz. Bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım. En büyük eserlerimden biri cesaretim" dedi.
CESARETİMİ AKILLA BİRLEŞTİRDİM
Cesaretin tek başına bir şey ifade etmediğini de söyleyen Güneş, "Cesaretimi delice değil; akıl bilgi ve çalışmayla değerlendirdim. Kötü bir sonuç grupta işimizi zora sokardı" açıklamasını yaptı.
KORKMAYANLARI GÖRÜYORUZ
Güneş, "İzlanda maçında çekiniyordum. Ben korkağın tekiyim zaten. Korkmayarak gidenleri görüyoruz. Bugüne kadar hiçbir şeyden korkmadım. En büyük eserlerimden biri cesaretim" dedi.
CESARETİMİ AKILLA BİRLEŞTİRDİM
Cesaretin tek başına bir şey ifade etmediğini de söyleyen Güneş, "Cesaretimi delice değil; akıl bilgi ve çalışmayla değerlendirdim. Kötü bir sonuç grupta işimizi zora sokardı" açıklamasını yaptı.
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