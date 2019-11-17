Andorra Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bu akşam deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak. Peki, Andorra Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2020 milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte konu ile ilgili detaylar...

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bu akşam deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün TSİ 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.