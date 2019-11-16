Milliler’i liderlikten etti

Braga deplasmanında Beşiktaşlı Lens'e kırmızı kart göstererek tepki toplayan Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika, Fransa'nın Moldova ile oynadığı maçta Giroud'nun Moldova kalecisi Coselev'e yaptığı faulü es geçti! Fransa maçı 2-1 aldı ve grubumuzda liderlik koltuğuna oturdu.
MİLLİ TAKIM ANDORRA'DA
İzlanda ile berabere kalarak Euro 2020 vizesi alan Milliler dün önce İspanya'ya oradan da Andorra'ya gitti.
YILDIZLARIMIZ EVDE KALDI!
Milli Takım'da Emre, Burak, Cengiz, Cenk, Çağlar, Efecan, İrfan Can, Mahmut ve Mert Günok Andorra maçı kadrosundan çıkartıldı. Kadroya Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.
MİLLİ TAKIM ANDORRA'DA
İzlanda ile berabere kalarak Euro 2020 vizesi alan Milliler dün önce İspanya'ya oradan da Andorra'ya gitti.
YILDIZLARIMIZ EVDE KALDI!
Milli Takım'da Emre, Burak, Cengiz, Cenk, Çağlar, Efecan, İrfan Can, Mahmut ve Mert Günok Andorra maçı kadrosundan çıkartıldı. Kadroya Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.
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