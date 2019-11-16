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Milliler’i liderlikten etti

Braga deplasmanında 'e göstererek tepki toplayan Litvanyalı hakem , 'nın ile oynadığı maçta Giroud'nun Moldova kalecisi Coselev'e yaptığı faulü es geçti! Fransa maçı 2-1 aldı ve grubumuzda liderlik koltuğuna oturdu.

Milliler’i liderlikten etti
Braga deplasmanında 'e göstererek tepki toplayan Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika, 'nın Moldova ile oynadığı maçta Giroud'nun kalecisi Coselev'e yaptığı faulü es geçti! Fransa maçı 2-1 aldı ve grubumuzda liderlik koltuğuna oturdu.



ANDORRA'DA
İzlanda ile berabere kalarak Euro 2020 vizesi alan Milliler dün önce 'ya oradan da Andorra'ya gitti.

YILDIZLARIMIZ EVDE KALDI!
Milli Takım'da Emre, Burak, Cengiz, Cenk, Çağlar, Efecan, İrfan Can, Mahmut ve Andorra maçı kadrosundan çıkartıldı. Kadroya Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.

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